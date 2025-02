Base Usa Sigonella chiusa

Lentini, Siracusa - La base aerea della marina statunitense di Sigonella, non lontano da Catania, è stata chiusa questa mattina a causa di una «situazione non specificata presso un punto di controllo all'ingresso».

«A causa di una situazione in corso presso il punto di controllo di ingresso NAS Sigonella (NAS 2), rimane in vigore un blocco/rifugio. Tutto il personale a bordo di NAS 2 è ordinato di seguire le istruzioni delle Forze di Sicurezza Navale e monitorare AtHoc per aggiornamenti. Il traffico in entrata e in uscita presso i punti di controllo base NAS 2 è sicuro. Il traffico è stato reindirizzato alla porta ITAF est. Il personale dovrebbe evitare di viaggiare sull'autostrada SP105 tra il complesso abitativo Marinai e il NAS 2», si legge sul profilo Facebook ufficiale della base.

Gestita sia dalla Marina Militare degli Stati Uniti che dall'Aeronautica Militare italiana, la NAS Sigonella funge da importante polo logistico per le operazioni degli Stati Uniti e della Nato.