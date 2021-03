Battipaglia: badante salva due anziani dall'incendio, ma non se stessa

Battipaglia - Una badante è morta stamani nell'incendio di un'abitazione, dopo aver messo in salvo la coppia di anziani coniugi di 88 e 86 anni che accudiva. Gli investigatori ipotizzano che la donna, una 57enne bulgara, dopo aver portato fuori la coppia sia rientrata nell’abitazione per provare a recuperare qualcosa ma qui ha perso la vita, asfissiata dai fumi e ustionate dalle fiamme. Il fuoco si sarebbe sprigionato da una stufa difettosa, i due coniugi sono ricoverati nell’ospedale della cittadina salernitana ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.