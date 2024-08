Bayesian, la testimone chiave: Facevano festa a bordo con la bufera

Palermo - Emergono nuovi dettagli sulla vicenda del Bayesian: l'ultimo riguarda le condizioni meteorologiche avverse che sarebbero comparse ben prima del naufragio dello yacht. Oltre all'avviso della Protezione civile che aveva previsto «rovesci o temporali» nell'area di Porticello, spuntano ora diverse testimonianze che forniscono ulteriori elementi di riflessione.

Il cielo si sarebbe coperto improvvisamente di nuvole nere, come dimostra una testimonianza arrivata al Giornale di Sicilia da parte di una lettrice, Liliana Passafiume. La testimonianza si arricchisce anche con delle foto, scattate il 18 agosto, diverse ore prima dell'affondamento dell'imbarcazione del tycoon Mike Lynch.

«Mi trovavo a Solunto e abbiamo notato questa meravigliosa barca a vela affiancata da un panfilo più piccolo. Era tutto acceso come se stessero facendo una festa a bordo. Saranno state circa le 21:30. In quel momento il mare era calmissimo, ma in cielo c'erano già lampi e tuoni che sono aumentati d’intensità nelle due ore successive», ha raccontato la testimone.

«Verso mezzanotte si è alzato pure il vento che stava diventando sempre più forte. Per noi era evidente che stava arrivando maltempo, non capisco proprio come dalla nave non si siano accorti di tutto quello che stava accadendo. Per questo siamo rimasti sconvolti quando abbiamo saputo della tragedia». Così si conclude il messaggio, che getta nuove ombre sulla gestione della situazione a bordo del Bayesian.

«Quell'imbarcazione era tutta illuminata - dice un uomo a Porticello al Giornale di Sicilia -. Verso le 4.30 di mattina non c'era più. Una bella imbarcazione dove c'era stata una festa. Una normale giornata di vacanza trascorsa in allegria in mare si è trasformata in tragedia. L’imbarcazione non era distante dal porto. Bastava poco per alzare l’ancora e dirigersi in porto. Evidentemente sono stati sorpresi dalla burrasca che si è abbattuta improvvisamente e non sono riusciti ad evitare l'affondamento».

Una foto ritrae il Bayesian poche ore prima dell'affondamento. L'ha pubblicata il Giornale di Sicilia. Si vede il veliero ormeggiato accanto all'imbarcazione Sir Robert Baden Powell. «Mi trovavo a Solunto la domenica sera - scrive la lettrice che ha inviato l'immagine al giornale - e abbiamo notato il meraviglioso yacht. Poi, se si guarda il cielo, c'erano lampi e tuoni fortissimi. Erano le 21,30».