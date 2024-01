Bimbo di 9 anni scappa e muore investito da un treno

Torino - Tragedia questo pomeriggio, 15 gennaio, a Verolengo (Torino) dove un treno ha investito e ucciso un bambino di 9 anni.

Secondo le prime ricostruzioni il bimbo, di nazionalità moldava, sarebbe scappato da una comunità per minori a poca distanza dal luogo dell’incidente. I responsabili della struttura avevano diffuso un appello via social per ritrovarlo, ma poco dopo è arrivata la notizia dell’investimento.

In borgo Revel sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma l’impatto con il convoglio è stato violentissimo e per il piccolo non c’è stato nulla da fare. La polizia ferroviaria e i carabinieri della compagnia di Chivasso stanno cercando di ricostruire la vicenda e la dinamica dell’incidente, ma è possibile che il bambino abbia tentato di attraversare i binari e non si sia accorto dell’arrivo del treno. Il traffico ferroviario è stato bloccato per permettere i rilievi.

Sono in corso gli accertamenti della polizia ferroviaria per chiarire l'accaduto. La circolazione sulla linea è stata sospesa e i treni sono stati sostituiti con bus tra Chivasso e Alessandria. È la seconda vittima sulle linee ferroviarie di oggi nel Torinese, nella stessa area. Alla stazione di Chivasso, a una quindicina di chilometri da Borgo Revel, questa mattina una sessantenne è stata travolta e uccisa da un treno in trasnito sulla linea convenzionale Torino-Milano. In quel caso è stato quasi sicuramente un suicidio, come hanno ricostruito gli investigatori.