Bensvegliato Etna

Catania - Dopo due settimane di calma, a partire dalla tarda serata di ieri i tecnici dell’Istituto di geofisica e vulcanologia di Catania hanno registrato una nuova attività stromboliana dal cratere di sud-est dell’Etna con emissione di lava (foto Facebook Boris Behncke). Il fenomeno è visibile anche dalle telecamere termiche di sorveglianza. Le esplosioni e i boati provenienti dal vulcano sono stati uditi in tutta la zona di Etna Nord.

I tremori dei condotti magmatici sono in risalita e sono passati da livello medio a medio-alto. Gli esperti dell’Ingv hanno fatto passare l’allerta per il volo, il Vona, prima da verde a giallo e dopo ad arancione. L’attuale fase eruttiva del l’Etna non impatta sulla piena operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini.

Foto di Boris Behncke