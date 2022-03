Benzina letteralmente a ruba, due arresti e due ricercati VIDEO

Castelvetrano, Tp - Serie di furti di carburante nel Trapanese, dove i carabinieri stanno intensificando i controlli contro i ladri di benzina. A Marsala una ditta di mezzi pesanti ha subito nella notte un furto di gasolio, rubato dai camion in sosta. A Castelvetrano, invece, i militari hanno sventato un furto ai danni delle macchine motrici in sosta alla stazione ferroviaria (nel video), sorprendendo due uomini con taniche al seguito, intente ad asportare carburante.

Colti in flagranza, si sono dati alla fuga alla piedi ma hanno dovuto abbandonare sul posto la refurtiva. Sempre a Castelvetrano, nei giorni scorsi, altre due persone erano state arrestate dai carabinieri dopo essere state sorprese - in piena notte - a caricare in macchina quattro taniche colme di gasolio.