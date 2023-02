Bergamo, medico modicano aggredito in ambulatorio

Bergamo - Lo hanno preso con le mani alla gola in pieno ambulatorio e minacciato solo perché voleva fare rispettare le regole. In agosto il medico modicano ha deciso di continuare a lavorare per non far mancare il servizio ai suoi pazienti dopo quattro decenni, ma adesso dice: «non vedo l’ora di andare in pensione».

La disavventura è capitata al dottor Pietro Poidomani, 68 anni, da quattro decenni in Bergamasca, da 38 anni medico di base a Cividate al Piano, che da qualche mese si occupa anche dei pazienti di Martinengo quando il suo collega e amico è andato in pensione. Visto che il dottor Poidomani è stato colpito due volte, sempre in maniera molto dura, dal coronavirus, fa rispettare in modo molto rigido le regole sull’affollamento: «In ambulatorio ci devono essere solo quattro persone, con mascherina, e solo su prenotazione». Ma giovedì mattina si è trovato improvvisamente l’ambulatorio affollato appunto da ex pazienti del collega pensionato: «Mi sono molto arrabbiato, ho detto alle persone non prenotate di uscire. Poi ho continuato le visite e quando sono tornato in sala d’attesa erano ancora tutti lì. Mi sono arrabbiato davvero, li ho spinti fuori e ho sbattuto la porta». Ma due pazienti sulla trentina sono rientrati: «Prima mi hanno detto “vieni fuori tu”, poi nel corso della discussione io ho appoggiato una mano sul petto di uno di loro, che mi ha aggredito e preso per il collo. Per fortuna uno dei presenti ha chiamato i carabinieri, che sono subito intervenuti».

Il dottor Poidomani è esasperato: «Io sono figlio di uno scopino di Modica che ha fatto tanti sacrifici per far studiare il figlio, e a me questo lavoro è sempre piaciuto molto, mi dispiaceva anche andare in pensione. Ma ormai c’è troppa burocrazia che mi fa perdere tempo, c’è troppa gente arrabbiata perché non ha il medico, ci sono quelli che ti chiedono il certificato di malattia al telefono senza nemmeno la visita. Ormai non ce la faccio più: andrò in pensione fra venti giorni, e non vedo l’ora arrivi quel giorno».