Beve detersivi per la casa, 55enne in condizioni critiche

Siracusa - Lotta tra la vita e la morte una siracusana di 55 anni, che ha ingerito detersivi e altri prodotti per la pulizia della casa: un tentato suicidio avvenuto ieri notte, in una comunità terapeutica dove la donna è ospite. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima sarebbe riuscita in qualche modo ad impossessarsi di alcuni flaconi di detergenti liquidi e ne ha bevuto il contenuto. La donna si è subito sentita male, è stata soccorsa e trasferita in ospedale a Siracusa, ma le sue condizioni sono disperate: il mix di sostanze le avrebbe procurato lesioni gravissime agli organi interni.