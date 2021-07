Beve una birra e si tuffa in piscina: non risale più

Gela - Un 38enne è morto oggi pomeriggio a Gela, dopo essersi tuffato nella piscina di un ristorante: l'uomo, di origini romene, ha bevuto una birra e ha fatto un tuffo, ma non è più risalito. I bagnanti presenti l'hanno tirato fuori dalla vasca e chiamato aiuto.

Sul posto è giunto anche l'elisoccorso da Caltanissetta: i sanitari hanno tentato per 45 minuti di rianimarlo, prima di desistere. Il decesso, con ogni probabilità, sarebbe stato causato da un malore e porta a tre - negli ultimi 3 giorni - le vittime sull'Isola di malori improvvisi in acqua; quattro in una settimana.