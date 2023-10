Bevono candeggina per sfida. Due bambine 12enni in ospedale

Palermo - Forse, per una sfida due bambine di circa 12 anni hanno ingerito della candeggina. Ora sono ricoverate all'ospedale dei Bambini a Palermo. Una delle due l'ha bevuta mentre giocava in una villetta con le amiche. La compagna, invece, a scuola dove avrebbe portato la candeggina da casa in una bottiglietta. Entrambe sono state portate dai sanitari del 118 in ospedale e sono ricoverate. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Adesso i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto successo e di stabilire se qualcuno le abbia istigate a compiere la sfida.