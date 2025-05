Bimba di 10 anni chiama il 118: «Papà ha ucciso mamma». E lo fa arrestare

Milano - A 10 anni ha avuto il coraggio di chiamare il 118 dicendo che la madre era stata uccisa dal padre, facendolo in questo modo arrestare. È accaduto sabato sera a Settala, alle porte di Milano. Il corpo senza vita della donna, 43 anni, di origine marocchina, è stato trovato all'interno di un appartamento in via Cerca con diverse ferite da taglio. L'uomo, un connazionale di 50 anni, in forte stato di alterazione, è stato portato in carcere dai carabinieri con l'accusa di omicidio aggravato. La bambina, illesa, è stata affidata a un parente.

Dopo la telefonata al 118 con cui la bimba ha dato l'allarme, i carabinieri della Compagnia di San Donato si sono immediatamente recati in via Cerca, a Settala, dove viveva la famiglia.

Subito hanno messo in sicurezza la bambina trovata mentre usciva dal palazzo seguita dal padre, poi accompagnato a San Vittore, visibilmente fuori di sé. La mamma, invece, era in casa, uccisa a coltellate.