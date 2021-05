Bimba di 4 anni muore cadendo in un dirupo e finendo in mare

Palinuro, Salerno - Una bimba, straniera, di 4 anni, stava passeggiando nel primo pomeriggio di oggi sabato 22 maggio su un sentiero insieme ai suoi genitori. Per cause ancora ignote - forse ha perso l’equilibrio - la piccola è precipitata in un dirupo, di circa 30 metri, per poi finire in mare. Inutili i soccorsi: il suo corpo è stato recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera e trasportato presso il porto di Centola. La tragedia a Palinuro, frazione di Centola, in provincia di Salerno.