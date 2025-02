Bimba di 5 anni precipita da finestra, lotta per la vita: mamma era in altra stanza a fare pulizie

Ancona - Dopo lo spavento, rimane la speranza. Quella che la bimba di 5 anni precipitata sabato mattina dalla finestra di casa possa farcela. Le condizioni della piccola, caduta da un’altezza di almeno sette metri, rimangono gravissime. È ancora ricoverata in Rianimazione pediatrica, al Salesi, sotto costante monitoraggio dei medici diretti dal dottor Alessandro Simonini. La prognosi è riservata e saranno fondamentali le prossime ore per definire lo sviluppo del quadro clinico.

La bambina è finita in sala operatoria sabato, dopo essere stata sottoposta alla Tac che ha rilevato dei traumi a livello cerebrale.

Nell’impatto la piccola ha infatti sbattuto violentemente la testa a terra, anche se la caduta è stata parzialmente attutita dall’erba del giardino dei vicini del piano terra e, forse, da un albero dove sono stati rinvenuti un paio di peluche. A seguito degli esami diagnostici eseguiti al Salesi, sarebbe stati rilevati anche dei danni epatici. Quando è avvenuto l’incidente, la piccina era in sala. La mamma, invece, era in un’altra stanza intenta a portare avanti le pulizie domestiche. Per lei sono ore di preghiere, passate all’ospedale dove è ricoverata la figlioletta che tanto ama.

Erano quasi le 11, sabato, quando s’è materializzato il dramma che ha fatto scendere un velo di dolore sul quartiere di Borgo Rodi. Per la dinamica stanno lavorando gli agenti della Squadra Mobile, intervenuti insieme ai colleghi delle Volanti e della Scientifica. Stando a quanto finora emerso, la bambina stava giocando sul divano, attaccato con lo schienale sul termosifone sotto la finestra della sala. Gli attimi che si sono susseguiti sono ancora poco chiari. Forse, la piccola si è sporta troppo per recuperare i peluche. Alcuni sono stati rinvenuti tra i rami dell’albero che poggia le sue radici nel giardino dei vicini, altri sull’erba. È stata propria la residente del pianterreno a lanciare l’allarme. Affacciatasi alla finestra, ha visto un piedino. Ha lanciato un urlo e gli altri inquilini del palazzo si sono immediatamente mobilitati pensando che fosse accaduto qualcosa di grave. E, in effetti, così era. Nonostante la caduta e i traumi riportati, la bambina è stata vista muoversi a carponi nel giardino. Non aveva perso i sensi. Immediato l’arrivo dei soccorsi: la piccola paziente è stata immobilizzata e portata d’urgenza al pronto soccorso del Salesi. In un primo momento, le condizioni non sembravano essere così gravi, dopo la Tac è emerso un quadro tutt’altro che rincuorante.