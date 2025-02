Bimba di 6 anni arriva a scuola da sola: «Mamma è caduta a casa». La donna trovata morta

Frosinone - Stamattina, a Piedimonte San Germano, una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione. A dare in maniera involontaria l'allarme è stata la figlia, una bambina di 6 anni, che, arrivata a scuola senza la madre, ha insospettito la maestra.

L'insegnante ha chiesto spiegazioni alla bambina de lperché fosse arrivata a scuola da sola, la piccola ha raccontato che la mamma era «caduta e non rispondeva».

Immediatamente è scattato l'allarme: la maestra ha avvertito i carabinieri e il marito della donna, che in quel momento era al lavoro. Purtroppo, all'arrivo dei soccorsi, per la donna non c'era più nulla da fare. Secondo i primi accertamenti, la donna, 41 anni, sarebbe stata stroncata da un malore che le ha fatto perdere l'equilibrio, facendola cadere a terra.

Sempre nella giornata di oggi, un'altra tragedia si è consumata nel frusinate, precisamente a Pontecorvo, dove un uomo di 41 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. Anche in questo caso, si tratterebbe di un decesso causato da un malore. Le due tragedie, avvenute a poche ore di distanza, hanno scosso profondamente le comunità di Piedimonte San Germano e Pontecorvo, gettando nello sconforto familiari e amici delle vittime.