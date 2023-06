Bimba di 6 anni morta per soffocamento da latte

Agrigento - Dramma ad Agrigento. Una bambina di sei anni, originaria di Palma di Montechiaro, è deceduta per un arresto cardiocircolatorio all’ospedale San Giovanni di Dio. La tragedia si è consumata questa mattina, poco dopo le nove. Secondo una prima ricostruzione, sulla quale però bisognerà effettuare i dovuti riscontri, la morte sarebbe avvenuta per soffocamento da latte.

La bimba, che soffriva di una grave malattia genetica, è stata trasportata in auto dai genitori in una corsa disperata verso il nosocomio agrigentino. I medici specialisti dei reparti di terapia intensiva, pediatria e del pronto soccorso hanno tentato in tutti i modi di rianimare la piccola ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere.