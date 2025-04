Bimba di 6 mesi muore nella culla: tragedia all'asilo nido. «Ipotesi arresto cardiaco»

Teramo - Tragedia in un asilo nido: bimba di sei mesi muore improvvisamente. La Procura apre un'inchiesta. Un pomeriggio che doveva essere come tanti altri si è trasformato in una tragedia sconvolgente. È accaduto ieri, intorno alle ore 16, all'interno dell'asilo nido privato “Bimbi a bordo” di Torano Nuovo. Una bambina di sei mesi, residente ad Ancarano, è stata trovata nella culla priva di sensi dalle educatrici durante il consueto giro di controllo post-pappa e nanna. Le operatrici si sono subito accorte che qualcosa non andava: la piccola non respirava, era cianotica e immobile nel lettino. Sono seguiti attimi di panico e disperazione. Le educatrici hanno immediatamente dato l’allarme, chiamando i soccorsi.

Nel giro di pochi minuti è giunta sul posto un’ambulanza medicalizzata del 118, il cui personale sanitario ha tentato con ogni mezzo di rianimare la neonata con manovre salvavita. Le operazioni sono proseguite senza sosta anche durante il trasporto verso il pronto soccorso dell’ospedale Val Vibrata di Sant’Omero. Nonostante oltre un’ora di tentativi, il cuore della bambina non ha mai ripreso a battere. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, gettando nello sconforto l’intera comunità e in particolare le educatrici, profondamente colpite dalla tragedia. Le cause della morte restano, al momento, ignote. Non si esclude alcuna ipotesi: da un malore improvviso, come una patologia cardiaca non diagnosticata, fino alla possibile sindrome della morte in culla (Sids), una causa ancora oggi difficile da prevedere e prevenire. Per fare piena luce sulla dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità, la procura di Teramo ha aperto un’inchiesta. Il pm Francesca Zani ha disposto l’autopsia sul corpo della bambina, che sarà eseguita nelle prossime ore all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. Nel frattempo, i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, intervenuti sul posto subito dopo l’allarme, hanno acquisito i primi elementi utili all’indagine: le testimonianze delle educatrici, l’eventuale presenza di registrazioni dalle telecamere di videosorveglianza interne e la documentazione sanitaria della struttura. Anche l’asilo, regolarmente autorizzato e da anni attivo sul territorio, sarà sottoposto ad accertamenti di tipo amministrativo per verificare la piena conformità alle normative vigenti.

La notizia ha profondamente scosso la cittadinanza di Torano Nuovo, dove la famiglia della piccola è molto conosciuta e stimata. In segno di lutto, il sindaco di Torano, Anna Ciammariconi, ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale ai genitori con un messaggio sui social: «Siamo attoniti di fronte a un dolore così grande. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento tragico e inspiegabile». Alla vicenda ha voluto unirsi anche il primo cittadino di Ancarano, Angelo Panichi, paese di residenza della famiglia: «È una tragedia che lascia tutti senza parole. In un momento simile, ogni parola rischia di suonare vuota. Il nostro pensiero va ai genitori, cui va tutta la nostra vicinanza». Anche sui social la notizia ha suscitato una forte ondata di commozione: centinaia i messaggi di cordoglio.