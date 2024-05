Bimba di dieci mesi ingerisce candeggina e muore

Noto - Una bimba di appena 10 mesi è morta a Noto. La tragedia si è consumata nel pomeriggio, in seguito a quello che pare essere un incidente domestico. Secondo le prime informazioni, la piccola avrebbe ingerito del detersivo, forse candeggina. Immediato il malore e immediata la corsa in ospedale, al pronto soccorso dell'ospedale Trigona di Noto, nel disperato tentativo di salvarle la vita. Nonostante l’intervento dei sanitari, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Saranno ora le indagini dei Carabinieri a chiarire cosa sia accaduto nell’abitazione della piccola. E come sia stato possibile per la bimba ingerire della candeggina.