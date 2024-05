Bimba di Noto morta con candeggina, sequestrata la casa, autopsia

Noto - La Procura della Repubblica di Siracusa ha disposto il sequestro della casa e l'autopsia sul corpicino della bambina. C'è un'inchiesta sulla morte di Silvia, la piccola di 10 mesi morta dopo aver ingerito candeggina, ieri, nella sua casa di contrada Busulmone, non lontano dal cimitero cittadino.

La tragedia ieri pomeriggio, quando la bimba di appena 10 mesi ha ingerito una dose di candeggina che le ha provocato uno shock e la morte. Sia il sindaco di Noto Corrado Figura che il Vescovo della diocesi netina Salvatore Rumeo hanno espresso al loro preghiera per quanto accaduto.

Al momento non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente: non si sa ancora come la bimba possa aver assunto la candeggina. Secondo una prima ricostruzione, su cui al momento stanno lavorando gli inquirenti, la piccola potrebbe essere caduta in una bacinella piena del liquido.

Ieri i Carabinieri si sono recati nell’abitazione della famiglia in cui si trova la madre della piccola, in stato di shock per quanto accaduto, insieme ai suoi altri bambini.