Bimba di un anno in pericolo di vita, volo d'urgenza Catania-Genova

Catania - Trasporto sanitario d’urgenza da Catania a Genova, con l’intervento dell’Aeronautica Militare, per salvare una bambina siciliana di poco più di un anno in pericolo di vita ricoverata presso la clinica pediatrica del Policlinico “G. Rodolico”. Il trasferimento è stato coordinato ieri dalla Prefettura etnea verso l’ospedale “Gaslini” del capoluogo ligure. Il velivolo militare è partito da Roma Ciampino, ha raggiunto l'aeroporto di Fontanarossa - dove ha imbarcato la bimba, la madre e l’equipe medica - ed è ripartito di corsa verso Genova.

E' il secondo volo d'urgenza in 24 ore dalla Sicilia, drammaticamente priva di sufficenti posti letto pediatrici (una quarantina in tutta la regione) e atrezzature sanitarie adeguate. Domenica è toccato a un neonato di 5 mesi, in gravi condizioni di salute, essere trasportato da Catania al Bambin Gesu' di Roma.