Termini Imerese - Una bambina di 4 anni è uscita inavvertitamente dal cancello di casa ed è stata investita da un'auto in transito. E' successo a Termini Imerese, in via Alessandro Manzo. I genitori l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Cimino di Termini Imerese, dove la bambina è morta.

Indagano i carabinieri.