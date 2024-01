Bimbo di 10 anni precipita dal terzo piano di un B&B: è grave

Roma - Stava dormendo sul letto vicino a una finestra lasciata aperta per il troppo caldo collegato al funzionamento del riscaldamento nel Bed & Breakfast. Poco prima delle cinque di mercoledì mattina un ragazzino americano di 10 anni, in vacanza a Roma con la sua famiglia, si è alzato forse per andare in bagno ma ha sbagliato lato imboccando proprio la finestra invece della porta: è precipitato nel vuoto dal terzo piano di un palazzo in via dei Banchi Nuovo, vicino a corso Vittorio Emanuele, rimanendo gravemente ferito.

È questa la ricostruzione dei carabinieri della compagnia Roma Centro che ora indagano dopo aver sentito i genitori della giovane vittima, originari della California, e anche il fratello maggiore, di 13 anni. Quest’ultimo dormiva nella stanza con l’altro ragazzo. Lui, il padre e la madre si sono svegliati di soprassalto alle 4.40 dopo aver sentito un tonfo per strada. «Abbiamo pensato che uno dei nostri figli fosse caduto in camera o che fosse caduto accidentalmente dal letto. Non potevamo pensare che invece fosse precipitato di sotto», avrebbero raccontato i genitori del bimbo ai carabinieri. In un primo momento il bambino è stato soccorso proprio da loro oltre che dai carabinieri di un posto fisso che si trova poco distante: la giovane vittima era ancora cosciente e secondo alcuni testimoni anche orientata, ma le condizioni sono poi peggiorate probabilmente a causa delle lesioni interne e ora il piccolo si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Bambino Gesù in terapia intensiva. Le sue condizioni vengono definite gravi.

I carabinieri hanno effettuato con la sezione Rilievi del Nucleo investigativo di via In Selci un sopralluogo all’interno della camera dell’Bed & Breakfast. Al momento vengono escluse tutte le ipotesi che non sia quella di un incidente. La stanza non è stata sequestrata così come la struttura ricettiva. La famiglia americana si trova in vacanza a Roma da qualche giorno. Saranno sentiti responsabili del B&B per capire se fossero state rispettate le misure di sicurezza all’interno dell’edificio e del palazzo.