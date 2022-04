Bimbo di 2 anni In arresto cardiaco per un boccone di traverso, salvato

Caltanissetta - Un bambino di 2 anni di San Cataldo, nel nisseno, ha rischiato di morire soffocato per un boccone andato di traverso durante una scampagnata. Arrivato, nella tarda mattinata, in arresto cardiaco in pronto soccorso è stato rianimato e adesso sta bene. Il bimbo era con i suoi genitori a una scampagnata e stava mangiando, quando ad un tratto è sbiancato: il cibo, andato di traverso, era rimasto bloccato nelle alte vie aree.

I genitori hanno subito preso il piccolo, privo di sensi, l'hanno caricato in macchina e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. L’equipe del primario Salvatore Amico ha effettuato le manovre di disostruzione, il massaggio cardiaco e, dopo una decina di minuti, il bimbo ha ripreso a respirare e a piangere. Il bambino è tuttora ricoverato in osservazione al reparto di Pediatria, ma ormai fuori pericolo.