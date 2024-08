Bimbo di 4 anni morto in casa per il crollo di un contenitore da scaffale

Ascoli Piceno - Tragedia ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Un bimbo di 4 anni è morto stamattina in quello che sembra essere stato un incidente domestico. L'allarme è scattato alle 10.20 quando è giunta la telefonata al numero d'emergenza. Sul posto i sanitari del 118 della Potes, un'ambulanza dall'ospedale Mazzoni e l'eliambulanza: nonostante due ore di manovre rianimatorie, il piccolo è deceduto. Sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. Il bimbo, secondo quanto appreso, era in un locale con il padre, distante pochi metri, quando si è tirato addosso da uno scaffale un fusto contenente materiale ferroso che gli ha sfondato il torace.