Bimbo di 6 anni morto schiacciato dal quad, s'indaga per omicidio colposo

Olevano Romano, Rm - Il pubblico ministero di Tivoli ha aperto un'indagine per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di sei anni caduto dal quad a Olevano Romano, nella zona di contrada Colle Conchi. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Sul corpo del piccolo, che adesso si trova al Policlinico di Tor Vergata, è stata disposta l'autopsia per accertare le cause della morte, mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro dagli inquirenti. Saranno i tecnici ad analizzare il mezzo, sperano che si riesca a chiarire la dinamica di quanto accaduto. La ragazza alla guida del mezzo, un'amica di famiglia di 26 anni, è stata portata in codice rosso all'ospedale di Colleferro, ma non è in pericolo di vita.

L'incidente in cui ha perso la vita il bambino è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, subito dopo il pranzo di Pasquetta. Il piccolo è salito sul mezzo insieme a una 26enne amica di famiglia, che dopo pochi minuti, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del quad, ribaltandosi. Per il bambino, caduto rovinosamente a terra, non c'è stato nulla da fare: è stato schiacciato dal peso del quad. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118, allertati dal padre del bambino, ma le sue condizioni sono apparse gravissime sin da subito. Inutili i tentativi di rianimarlo, il piccolo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate nell'incidente. L'incidente è avvenuto in una strada sterrata a poca distanza dal giardino dell'abitazione dove la giovanissima vittima viveva: i carabinieri stanno verificando anche le condizioni del terreno, per verificare se possano aver contribuito al ribaltamento del quad su cui era salito il bimbo.