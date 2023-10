Bimbo di 6 mesi in passeggino investito da uno scooter

Catania - Un bimbo si 6 mesi in un passeggino stamane Catania è stato investito da un uomo a bordo di uno scooter mentre con il papà stava attraversando il viale Vittorio Veneto. E' accaduto all'altezza dell'incrocio con via Cagliari. Il bambino è stato trasportato in codice rosso nel Policlinico e poi è stato trasferito nell'ospedale San Marco. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale.