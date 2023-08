Bimbo di otto anni muore alle Terme risucchiato dal tubo di scarico

Roma - Un bambino di otto anni è morto alle Terme di Cretone, tra Palombara Sabina e Passo Corese in provincia di Roma. Il piccolo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato risucchiato dal tubo di scarico di uno degli impianti termali dotati di molte piscine e con acqua sulfurea. Sarebbe caduto in una delle vasche termali mentre era in corso l'attività di pulizia e svuotamento.