Bimbo di un anno e mezzo muore investito dallo scuolabus

Sant'Elpidio a Mare, Fermo – Lo scuolabus stava appena ripartendo da via Pisanelli, nella frazione di Casette d’Ete, nelle Marche, dopo aver fatto salire la sorellina per portarla alla scuola materna, quando il fratellino di appena un anno e mezzo rimasto al cancello, è andato dietro alla sorella e alla mamma che l'aveva accompagnata allo scuolabus, proprio mentre il mezzo stava ripartendo.

Impossibile per il conducente, notare quel piccolino ed è accaduto il peggio. L'ha investito in pieno e, nonostante gli immediati soccorsi, per il bimbetto non c'è stato più niente da fare. E' deceduto sul colpo. Strazianti le urla della mamma (la famiglia di nazionalità indiana abita da tempo a Casette d'Ete), che hanno richiamato in strada i residenti, gelandoli per l'enorme tragedia che si era consumata.

Intanto l'assistente del pulmino ha pensato a far scendere i bimbi che sono stati comunque accompagnati a scuola, mentre sul posto si precipitavano i soccorsi, dall'automedica, all'ambulanza della Croce Azzurra, alla Polizia Locale, alla polizia e carabinieri. Il corpicino straziato del bimbo è stato coperto alla vista dei curiosi da teli retti dai soccorritori finché non è stato concesso il nulla osta per la rimozione e il trasferimento della piccola salma all'obitorio. Sotto choc il conducente dello scuolabus.

"Ero appena ripartito dopo aver caricato i bambini della scuola materna quando ho sentito come un sobbalzo. Un attimo dopo ho capito cos'era avvenuto e ho subito fermato il mezzo. Sono devastato” le parole dell'autista dello scuolabus.