Asti - Dramma ad Asti. Un bambino di un anno ferito gravemente in un incidente stradale ieri sera a Nizza Monferrato, è morto oggi. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Alessandria dopo l'impatto, è morto in seguito alle ferite riportate.

I genitori sono rimasti feriti: la madre in codice rosso e il padre in codice giallo, più un altro passeggero che viaggiava sull'altra vettura coinvolta nell'incidente. Sulla dinamica dello scontro indagano le forze dell'ordine.