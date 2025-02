Scicli - Una troupe de La Vita in Diretta condotta su Rai Uno da Alberto Matano è attesa domani a Scicli per raccontare la vicenda del bambino di 5 anni picchiato dal padre, un 39enne di Scicli arrestato dai carabinieri. L'uomo ha spezzato una gamba e un braccio al bambino in due diversi episodi di percosse.

La trasmissione va in onda su Rai Uno dalle 17:05 dopo il Tg1 delle 17:00.