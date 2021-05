Bimbo ustionato, la polizia lo calma giocandoci in attesa dell'elicottero

Agrigento - Un bimbo di 5 anni di Agrigento è ricoverato da ieri al “Civico” di Palermo con ustioni di secondo grado, dopo un brutto incidente domestico. Il piccolo non è, per fortuna, in pericolo di vita ma dovrà subire le necessarie cure per fare in modo che le ferite, riportate in più parti del corpo, si rimarginino senza lasciare segni. Il bimbo sarebbe riuscito, in qualche modo, ad afferrare un bicchiere pieno di acqua bollente da un ripiano e a gettarselo addosso.

I poliziotti intervenuti sul posto, hanno provato a calmare il bambino, dolorante e impaurito, giocandoci: gli hanno anche fatto indossare il berretto della polizia, per tranquillizzarlo – per quanto possibile - in attesa dell'arrivo dell’elisoccorso, che l'ha poi trasferito d'urgenza al centro Grandi ustioni dell’ospedale palermitano.