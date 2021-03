Bimby low cost: arrembaggio pure a Napoli, urla e spintoni VIDEO

Napoli – E’ scoppiata la mania di “Monsieur Cuisine Connect”, dopo che la Lidl ha avuto la disgraziata idea di mettere in offerta in Italia il simil Biby che costa meno. Dopo Milazzo, in provincia di Messina, in cui s’è scatenata una gara podistica, anche dal capoluogo campano giungono immagini di liti e resse: in tanti sono disposti a rischiare di prendersi il Covid pur di accaparrarsi l’elettrodomestico. In Spagna il tribunale ha ordinato alla catena tedesca di ritirare il robot da cucina dal mercato, perché accusata di aver violato il brevetto della Vorwerk. Nel nostro Paese invece è ancora in commercio, e secondo molti acquirenti tocca sbrigarsi prima che venga tolto dagli scaffali!