Bomba d'acqua su Roma, vento forte e strade allagate, VIDEO

Roma - Bomba d'acqua su Roma: alla fine il maltempo è arrivato, improvviso, sulla Capitale: colpita soprattutto la zona Nord, ma anche il Centro: vento forte e pioggia sono arrivati prima di pranzo, intorno alle 12.30 e non accennano a placarsi. Ma cosa prevede il meteo?

Questa mattina, la città si è svegliata sotto un cielo parzialmente coperto, ma senza pioggia. Fino alle 12,15 quando a Roma Nord e in Centro in particolare è arrivato un nubifragio: secondo 3B Meteo, all'ora di pranzo si verificheranno alcuni rovesci temporaleschi. Tra le 13 e le 14 circa, la Capitale potrebbe tornare a respirare proprio grazie alla pioggia. Nel corso della giornata poi, le nubi continueranno progressivamente a diradarsi, fino a sparire totalmente in serata. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, con massime che si fermeranno a 30°C.