Messina - La polizia ha eseguito un provvedimento cautelare ieri sera nei confronti di un 56enne, C.S., per aver aggredito un uomo durante una riunione di condominio a Messina, tenutasi in uno studio privato il primo marzo scorso.

Dopo una perquisizione in casa dell'uomo, gli agenti hanno sequestrato materiale relativo a movimenti di estrema destra: il neofascista, per ragioni tuttora non chiare, si è scagliato contro un condomino colpendolo con calci e pugni, e lanciandogli addosso una sedia.