Bracciante agricolo si toglie la vita nel magazzino del padre

Rosolini - Un bracciante agricolo di Rosolini, di 48 anni, sposato e padre di tre figli, si è tolto la vita questa mattina. L'uomo, personaggio conosciuto e apprezzato a Rosolini, ha deciso di farla finita inel magazzino del padre di contrada Narbalata, alla periferia della città, ma in territorio di Noto. Sono stati gli operai che lavorano nell'azienda agricola a dare l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Anche i carabinieri della stazione di Rosolini non hanno potuto fare null'altro che constatare la morte, informando la Procura di Siracusa del suicidio.