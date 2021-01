Brescia, arrestato medico: provocò la morte di due malati di Covid

Brescia - Un medico in servizio al pronto soccorso di un ospedale pubblico della provincia bresciana è stato arrestato stamani dai carabinieri: la Procura lo accusa di omicidio volontario, per aver intenzionalmente somministrato a pazienti affetti dal virus Covid-19 farmaci ad effetto anestetico, causando la morte di almeno due di loro. I fatti risalgono al marzo dell'anno scorso: mediante accertamenti tecnici di medicina legale, disposti dall'autorità giudiziaria, gli investigatori hanno analizzato le cartelle cliniche di numerosi pazienti deceduti in quel periodo per Coronavirus, riscontrando in alcuni casi un repentino e misterioso aggravamento delle condizioni di salute.

Tre salme sono state riesumate per sottoporle a esame autoptico e tossicologico: nei tessuti e negli organi di un cadavere, in particolare, le indagini hanno rilevato la presenza di un farmaco anestetico e miorilassante, usato nelle procedure di intubazione e sedazione del malato, che - se utilizzato al di fuori di specifici dosaggi e procedure - può determinare la morte del paziente. E nelle cartelle cliniche dei deceduti, oggetto di verifica, non compare la somministrazione di quei medicinali - indicata invece nelle cartelle di pazienti effettivamente intubati - tanto da ipotizzare a carico dell'indagato anche il reato di falso in atto pubblico. Il medico è attualmente ai domiciliari: il gip l’ha ritenuto in grado di inquinare le prove e reiterare il reato.