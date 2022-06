Brian Puccio, 4 anni, muore annegato a Termini Imerese

Termini Imerese, Pa - Un bambino di 4 anni è annegato nel mare della zona industriale di Termini Imerese. Brian Puccio, questo il nome del piccolo, questa mattina era partito da Brancaccio con i genitori per trascorrere una giornata al mare. In spiaggia aveva iniziato a giocare con un gruppo di altri bambini sulla battigia, mentre i genitori lo controllavano dall'ombrellone poco distante. Ma attorno alle 14, uno dei bimbi ha iniziato a gridare e chiedere aiuto. Allarmati, i genitori si sono avvicinati e hanno trovato il piccolo che galleggiava in acqua a faccia in giù.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma i familiari hanno preferito portare direttamente il piccolo Brian al pronto soccorso dell'ospedale Cimino di Termini Imerese. I medici hanno cercato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Alle 15 è stata dichiarata la morte del piccolo e in ospedale ci sono stati attimi di tensione. Disperati, increduli i genitori e amici e parenti che li hanno raggiunti, hanno protestato contro medici e infermieri. Nelle prossime ore saranno tutti sentiti dai carabinieri che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Altri particolari arriveranno dall'autopsia, disposta dal magistrato di turno che sul caso ha aperto un fascicolo di indagine.