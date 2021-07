Bus in fiamme con 25 bambini a bordo, l’autista li salva tutti VIDEO

Lecco - Venticinque bambini messi in salvo prima che un autobus prendesse fuoco nella galleria Fiumelatte, lungo la superstrada provinciale 36 Lecco-Sondrio. L'incidente è avvenuto questa mattina all'altezza di Lierna: provvidenziale l'intervento dell'autista, che ha fermato in tempo il mezzo e ha fatto scendere di corsa i ragazzini, diretti a Livigno per un campo estivo.

Poco dopo le fiamme hanno letteralmente divorato la corriera. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco. Tre automobilisti sono rimasti intossicati, ma nessuno ha dovuto far ricorso all'ambulanza inviata dal 118. La Superstrada è stata chiusa: pesanti le ripercussioni sul traffico, che vediamo nel secondo video girato da una testata locale.