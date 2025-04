Bus in fiamme tra Acireale e Giarre

Acireale, Catania - Autobus in fiamme ieri pomeriggio intorno alle 16 sull’autostrada A18 Catania-Messina. Le fiamme, divampate sul mezzo Interbus diretto verso Messina nel tratto Acireale-Giarre, sono state spente dai vigili del fuoco. Traffico bloccato in entrambe le direzioni, con lunghe code e rallentamenti. La polizia Stradale ha disposto la chiusura temporanea del tratto autostradale interessato, per permettere l’intervento in sicurezza.