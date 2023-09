Bus prende fuoco nel catanese, paura per un gruppo di turisti

Catania - I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per spegnere l’incendio di un autobus di autolinee private sul quale viaggiavano turisti. L’incendio si è sviluppato mentre il bus transitava in Via Battello a Catania all’altezza del civico 34. Il conducente accortosi del fumo che fuoriusciva dalla parte anteriore del mezzo si è fermato ed ha fatto scendere i turisti, rimasti tutti illesi, che si trovavano a bordo e li ha messi al sicuro facendoli allontanare dal mezzo che cominciava ad essere avvolto dalle fiamme. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato anche che venissero coinvolte nell’incendio alcune autovetture che si trovavano parcheggiate nelle vicinanze.