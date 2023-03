C'è dell'acido nell'acqua santa, bambina battezzata finisce in ospedale

Messina - Il battesimo per poco non si è trasformato in tragedia. È accaduto nel Messinese, nei pressi di Villafranca Tirrena. Durante il rito, il sacerdote ultranovantenne ha versato dell'acido, diluito in acqua, sul capo della bimba di otto mesi che stava battezzando. Ad accorgersi che non si trattava di semplice acqua benedetta è stato lo zio nonché padrino della bambina. L'uomo, dopo avere provato una sensazione di bruciore nella mano ha allontanato la conchiglia battesimale. Immediata la corsa in ospedale, al Policlinico universitario "Gaetano Martino" di Messina. Tanta paura e festa saltata.

La bambina, fortunatamente, non è in gravi condizioni. È stata dimessa e gli arrossamenti si sono attenuati. A ricostruire i fatti sono stati i carabinieri del comando di Villafranca Tirrena che hanno appurato che si è trattato di un gravissimo errore. Un ministrante, infatti, vedendo una bottiglia semi-vuota, pensando ci fosse dentro qualche residuo di acqua, l'avrebbe riempita, portandola poi al fonte battesimale. In realtà, all'interno della bottiglia, c'era del liquido utilizzato, verosimilmente poco prima, per le pulizie. La famiglia della bambina non ha sporto denuncia.