C'è un gatto sotto un treno. I vigili del fuoco bloccano il convoglio e lo salvano

Roma - Momenti di apprensione nella serata del 15 marzo alla stazione Termini, quando un gatto è rimasto incastrato sotto un treno in partenza. L'allarme è scattato intorno alle 21:30, quando la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha ricevuto una richiesta di intervento in via Marsala, sui binari della ferrovia. L'animale, sfuggito alla sua proprietaria, si era infilato sotto un convoglio pronto a partire per Siracusa e Palermo. Per consentire il salvataggio, la Sala operativa delle Ferrovie dello Stato, dopo aver consultato i vigili del fuoco, ha disposto il blocco del treno, permettendo così ai soccorritori di intervenire direttamente sui binari.

L'operazione di recupero si è rivelata complessa, ma grazie alla professionalità e alla determinazione della squadra 1/A della sede centrale, il gatto è stato estratto sano e salvo. Dopo il lieto fine, l'animale è stato riconsegnato alla sua proprietaria, che ha potuto tirare un sospiro di sollievo.