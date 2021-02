Caccamo piena striscioni per l’ultimo commovente saluto a Roberta FOTO

Caccamo - Nella chiesa Santissima Annunziata di Caccamo i funerali di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni trovata in fondo a un burrone in località Monte San Calogero, la mattina del 24 gennaio, con il corpo tumefatto e ustionato. La cerimonia è stata officiata dall'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Grande il cordoglio nella cittadina palermitana che, per l’ultimo saluto, si è riempita di striscioni in ricordo della giovane.

Pietro Morrale, il fidanzato 19enne, è dietro le sbarre, difeso dall'avvocato Gaetano Giunta del Foro di Catania dopo la rinuncia di due legali: secondo il del Gip che ha convalidato il fermo, l'avrebbe uccisa e poi, verosimilmente con l'aiuto di uno o più complici, ha occultato il corpo e le prove del delitto.