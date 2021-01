Cacciatrice spara: il cinghiale l’attacca, lei lo bastona col fucile VIDEO

Sassari - Sta montando la polemica tra organizzazioni ambientaliste e la Regione guidata da Christian Solinas dopo la diffusione, alcuni giorni fa, di un video che ha fatto il giro dei social. A Erula, in provincia di Sassari, una cacciatrice ha sparato a un cinghiale, ferendolo, ed è stata attaccata dall’animale. La donna si è difesa dalla carica colpendolo in testa con la canna del fucile. Le associazioni animaliste chiedono al governatore sardo di sospendere la stagione venatoria, a cui era stato dato disco verde il 9 di gennaio attraverso un’ordinanza, con la motivazione che fosse “di pubblica utilità”. Le doppiette, in questo modo, da domenica hanno avuto l’ok per spostarsi liberamente in tutto il territorio regionale, nonostante le restrizioni anti-Covid.