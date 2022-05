Cadavere alla Fiera del Mediterraneo, morto da settimane

Palermo - Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato all’interno della Fiera del Mediterraneo e, in base ai segni di decomposizione, sarebbe morto da almeno una settimana: sul posto i carabinieri del nucleo investigativo, per cercare di stabilire le cause.

Il cadavere, riverso a faccia in giù, si trovava in mezzo alle sterpaglie in una delle tante zone abbandonate del complesso che un tempo ospitava la Campionaria e riconvertito, in parte, in hub vaccinale anti Covid. Si sta attingendo alla lista delle persone scomparse, per verificare se ci siano denunce che possano fare risalire all’identità della vittima.

Notizia in aggiornamento…