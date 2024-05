Scicli - La Capitaneria di porto di Pozzallo è intervenuta nel tratto di mare di Cava d'Aliga in zona Punta Corvo tra questa località e Sampieri, per il recupero in mare di un cadavere in avanzato stato di decomposizione, segnalato alla sala operativa. Ancora il corpo non è stato recuperato per la complessità operativa nel tratto di mare.

L'unico elemento visibile è un giubbotto di salvataggio indossato dalla vittima.