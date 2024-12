Cadavere di un giovane nei pressi della stazione ferroviaria di Vittoria

Vittoria - Forse è spirato di morte naturale. Il cadavere di un giovane uomo è stato rinvenuto in serata nei pressi della stazione ferroviaria di Vittoria. Il corpo priva di vita dell'uomo di cui non si conoscono le generalità era riverso vicino a un casolare in via Diaz. È stato trovato intorno alle 21 dagli agenti della Polizia di Stato e della municipale. Indagini incorso per appurarne identità e causa del decesso.