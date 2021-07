Vittoria - Non è escluso che una overdose abbia determinato la morte dell'uomo rinvenuto cadavere all’interno del campo scout sulla Vittoria- Santa Croce Camerina. Il corpo è stato trasferito nell’obitorio del cimitero di Vittoria. Non sono state rese note le generalità dell’uomo. Non è escluso che possa trattarsi di un uomo di cui si erano perse le tracce da alcune settimane.

Indagano i carabinieri.