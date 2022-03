Cade da un lucernario durante un pigiama party: 14enne ferita

Trapani - Una ragazza di 14 anni, durante un pigiama party con alcune amiche, in un appartamento di via Fardella, a Trapani, è salita su un lucernario che è andato in frantumi, facendola precipitare per cinque metri. Un vigile del fuoco si è calato nel lucernaio, ha imbracato la ragazza e con l'aiuto di un sistema di corde è stata tirata su. I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure e portato la giovane in ospedale, dove le sono state riscontrate contusioni e una ferita da taglio. Le sue condizioni non destano preoccupazione.