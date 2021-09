Cade dal motorino, batte la testa, muore a 22 anni

Castellammare del Golfo - Non passa giorno, purtroppo, senza un incidente stradale mortale in Sicilia: all’alba un giovane di 22 anni, Fabrizio Aguanno (foto), ha perso la vita alla periferia di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani.

Per cause ancora in via di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo del suo scooter battendo violentemente la testa sull’asfalto: un’ambulanza del 118, accorsa sul posto, l’ha trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso di Alcamo, dove però è morto poco dopo.