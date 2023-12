Cade in bici, modicano in rianimazione

Monterosso Almo - Un uomo di 49 anni di Modica si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale “Maggiore-Baglieri”. L’uomo questo pomeriggio è rimasto gravemente ferito per una terribile caduta mentre era in sella alla sua mountain bike mentre percorreva un sterrato assieme ad altri bikers in territorio di Monterosso Almo.

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, nella caduta dalla sua bici avrebbe inforcato il manubrio subendo importanti traumi addominali. Subito trasportato in codice rosso al nosocomio modicano, è stato operato d’urgenza dall’equipe del dottor Goffredo Caldarera per le gravi lesioni riportate. Allo sfortunato ciclista è stata asportata la milza con l’evacuazione di liquido pleurico nei polmoni. La prognosi è riservata.

Ore di apprensione per i familiari e gli amici che hanno assistito all’incidente.